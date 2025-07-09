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Innova Solutions
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Innova Solutions Зарплати

Діапазон зарплат Innova Solutions коливається від $7,745 у загальній компенсації на рік для Бізнес-операції на нижньому кінці до $54,773 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Innova Solutions. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $37.6K

Повнофункціональний інженер-програміст

Бізнес-операції
$7.7K
Інформаційний технолог (ІТ)
$54.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Менеджер продукту
$53.4K
Менеджер проекту
$32.4K
Рекрутер
$40K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$48.4K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Innova Solutions, є Інформаційний технолог (ІТ) at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $54,773. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Innova Solutions, становить $39,996.

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