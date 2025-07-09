Indian Institute of Science Зарплати

Діапазон зарплат Indian Institute of Science коливається від $1,200 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $11,293 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Indian Institute of Science . Останнє оновлення: 8/2/2025