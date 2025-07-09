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Indian Institute of Science
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Indian Institute of Science Зарплати

Діапазон зарплат Indian Institute of Science коливається від $1,200 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $11,293 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Indian Institute of Science. Останнє оновлення: 8/2/2025

$160K

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Науковець даних
$1.2K
Інженер з апаратного забезпечення
$6.7K
Інженер-програміст
$11.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Indian Institute of Science, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $11,293. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Indian Institute of Science, становить $6,693.

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