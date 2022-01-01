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iManage
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iManage Зарплати

Діапазон зарплат iManage коливається від $111,362 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $231,150 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників iManage. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $154K
Обслуговування клієнтів
$139K
Науковець даних
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Інформаційний технолог (ІТ)
$121K
Менеджер продукту
$111K
Продажі
$231K
Аналітик кібербезпеки
$127K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$129K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в iManage, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $231,150. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в iManage, становить $128,231.

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