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Imagen Зарплати

Діапазон зарплат Imagen коливається від $108,540 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $398,000 для Лікар на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Imagen. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Науковець даних
$131K
Лікар
$398K
Менеджер продукту
$216K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Рекрутер
$109K
Інженер-програміст
$114K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Imagen, є Лікар at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $398,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Imagen, становить $130,650.

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