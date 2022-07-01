Imagen Зарплати

Діапазон зарплат Imagen коливається від $108,540 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $398,000 для Лікар на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Imagen . Останнє оновлення: 7/31/2025