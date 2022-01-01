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IKEA
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IKEA Зарплати

Діапазон зарплат IKEA коливається від $16,478 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому кінці до $422,100 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IKEA. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
Software Engineer $96.3K
Senior Software Engineer $105K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
Median $61.2K
Менеджер продукту
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Дизайнер продукту
Median $107K

UX-дизайнер

Бухгалтер
$85.7K
Адміністративний асистент
$23.4K
Бізнес-аналітик
$66.6K
Обслуговування клієнтів
$26.6K
Менеджер з науки даних
$422K
Фінансовий аналітик
$83.1K
Промисловий дизайнер
$35.8K
Інженер-механік
$16.5K
Менеджер проекту
$55.3K
Рекрутер
$66.7K
Продажі
$50.3K
Аналітик кібербезпеки
$31K
Архітектор рішень
$77.6K
Технічний менеджер програми
$109K
Дослідник користувацького досвіду
$54.8K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в IKEA, є Менеджер з науки даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $422,100. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в IKEA, становить $66,626.

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