IKEA Зарплати

Діапазон зарплат IKEA коливається від $16,478 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому кінці до $422,100 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IKEA . Останнє оновлення: 7/31/2025