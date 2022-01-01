Довідник компаній
IKEA
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію
Головні інсайти
  • Поділіться чимось унікальним про IKEA, що може бути корисним для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибір команд, унікальна культура тощо).
    • Про

    IKEA is a Swedish multinational conglomerate that designs and sells ready-to-assemble furniture, kitchen appliances and home accessories, among other useful goods and occasionally home services.

    ikea.com
    Веб-сайт
    1943
    Рік заснування
    87,550
    Кількість працівників
    $10B+
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

    Отримуйте перевірені зарплати на свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте детальний розбір деталей компенсації електронною поштою. Дізнатися більше

    Цей сайт захищений reCAPTCHA та Google Політикою конфіденційності та Умовами використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для IKEA

    Пов'язані компанії

    • Patagonia
    • Meijer
    • Hallmark Cards
    • Publix
    • Klarna
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси