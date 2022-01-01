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IKEA is a Swedish multinational conglomerate that designs and sells ready-to-assemble furniture, kitchen appliances and home accessories, among other useful goods and occasionally home services.
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