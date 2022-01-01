IHS Markit Зарплати

Діапазон зарплат IHS Markit коливається від $9,944 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $258,700 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IHS Markit . Останнє оновлення: 7/31/2025