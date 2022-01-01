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IHS Markit
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IHS Markit Зарплати

Діапазон зарплат IHS Markit коливається від $9,944 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $258,700 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IHS Markit. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
Software Engineer $99.2K
Senior Software Engineer $136K

Повнофункціональний інженер-програміст

Дизайнер продукту
Median $98K
Бізнес-аналітик
$79.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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53 9
Розвиток бізнесу
$84.2K
Аналітик даних
$83.7K
Науковець даних
$106K
Фінансовий аналітик
$9.9K
Людські ресурси
$51K
Інвестиційний банкір
$29.8K
Консультант з менеджменту
$192K
Менеджер з дизайну продукту
$122K
Менеджер продукту
$170K
Менеджер проекту
$93.5K
Рекрутер
$13.4K
Інженер з продажів
$111K
Аналітик кібербезпеки
$104K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$259K
Технічний менеджер програми
$112K
Дослідник користувацького досвіду
$149K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в IHS Markit, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $258,700. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в IHS Markit, становить $101,341.

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