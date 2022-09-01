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iFood
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iFood Зарплати

Діапазон зарплат iFood коливається від $12,478 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $100,491 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників iFood. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
I9 $12.5K
I10 $22.6K
I11 $23K
I12 $29.2K
I13 $37.7K
I14 $39.8K
N1 $42.9K
N2 $53.5K

Бекенд-інженер

Науковець даних
Median $36.1K
Менеджер продукту
Median $15.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Бізнес-операції
$33.6K
Бізнес-аналітик
$26.8K
Аналітик даних
$37K
Менеджер з науки даних
$100K
Людські ресурси
$26.7K
Дизайнер продукту
$23.9K
Менеджер з дизайну продукту
$94.9K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в iFood, є Менеджер з науки даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $100,491. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в iFood, становить $33,586.

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