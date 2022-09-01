iFood Зарплати

Діапазон зарплат iFood коливається від $12,478 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $100,491 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників iFood . Останнє оновлення: 7/31/2025