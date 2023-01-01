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IDwall
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IDwall Зарплати

Діапазон зарплат IDwall коливається від $17,008 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $41,494 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IDwall. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $17K
Науковець даних
$23.5K
Дизайнер продукту
$41.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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53 9
Рекрутер
$18.4K
Технічний менеджер програми
$40.9K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в IDwall, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $41,494. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в IDwall, становить $23,504.

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