IDfy Зарплати

Діапазон зарплат IDfy коливається від $12,367 у загальній компенсації на рік для Аналітик кібербезпеки на нижньому кінці до $20,923 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IDfy . Останнє оновлення: 7/31/2025