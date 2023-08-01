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IDfy
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IDfy Зарплати

Діапазон зарплат IDfy коливається від $12,367 у загальній компенсації на рік для Аналітик кібербезпеки на нижньому кінці до $20,923 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IDfy. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $15K

Повнофункціональний інженер-програміст

Людські ресурси
$20.9K
Менеджер продукту
$13.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Аналітик кібербезпеки
$12.4K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в IDfy, є Людські ресурси at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $20,923. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в IDfy, становить $14,422.

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