IDEMIA Зарплати

Діапазон зарплат IDEMIA коливається від $5,915 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $165,825 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IDEMIA . Останнє оновлення: 7/31/2025