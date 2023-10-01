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Idealo
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Idealo Зарплати

Діапазон зарплат Idealo коливається від $55,549 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $128,852 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Idealo. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $78K

Повнофункціональний інженер-програміст

Аналітик даних
$55.5K
Науковець даних
$80.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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53 9
Менеджер продукту
$93.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$129K
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Часті запитання

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Idealo ialah Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $128,852. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Idealo ialah $80,405.

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