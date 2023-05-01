ICON Зарплати

Діапазон зарплат ICON коливається від $114,395 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $173,400 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників ICON . Останнє оновлення: 7/31/2025