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ICICI Bank
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ICICI Bank Зарплати

Діапазон зарплат ICICI Bank коливається від $4,231 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $32,178 для Розвиток бізнесу на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників ICICI Bank. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Менеджер продукту
Median $18.5K
Фінансовий аналітик
Median $18.5K
Інженер-програміст
Median $11.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Продажі
Median $10.1K

Представник з розвитку продажів

Аналітик кібербезпеки
Median $12.7K
Науковець даних
Median $20.2K
Адміністративний асистент
$4.2K
Бізнес-аналітик
$15K
Розвиток бізнесу
$32.2K
Менеджер з науки даних
$16.3K
Людські ресурси
$7.3K
Інформаційний технолог (ІТ)
$23.1K
Інвестиційний банкір
$7.5K
Маркетинг
$16.5K
Менеджер програми
$21K
Менеджер проекту
$8.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$17.1K
Технічний менеджер програми
$12.4K
Венчурний капіталіст
$22.9K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в ICICI Bank, є Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $32,178. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в ICICI Bank, становить $16,299.

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