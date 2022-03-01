ICICI Bank Зарплати

Діапазон зарплат ICICI Bank коливається від $4,231 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $32,178 для Розвиток бізнесу на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників ICICI Bank . Останнє оновлення: 7/31/2025