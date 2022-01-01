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ICF Зарплати

Діапазон зарплат ICF коливається від $37,206 у загальній компенсації на рік для Консультант з менеджменту на нижньому кінці до $517,575 для Розвиток бізнесу на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників ICF. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $114K

Повнофункціональний інженер-програміст

Аналітик даних
Median $65K
Науковець даних
Median $75K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Бізнес-аналітик
Median $121K
Адміністративний асистент
$121K
Розвиток бізнесу
$518K
Інженер-будівельник
$87.6K
Інженер-електрик
$52.6K
Фінансовий аналітик
$129K
Інформаційний технолог (ІТ)
$72.4K
Консультант з менеджменту
$37.2K
Інженер-механік
$62.4K
Менеджер продукту
$103K
Менеджер проекту
$79.6K
Рекрутер
$149K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$119K
Архітектор рішень
$233K

Архітектор даних

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в ICF, є Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $517,575. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в ICF, становить $102,510.

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