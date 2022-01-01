Hiretual Зарплати

Діапазон зарплат Hiretual коливається від $111,304 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $170,850 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Hiretual . Останнє оновлення: 7/27/2025