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Hiretual
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Hiretual Зарплати

Діапазон зарплат Hiretual коливається від $111,304 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $170,850 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Hiretual. Останнє оновлення: 7/27/2025

$160K

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Розвиток бізнесу
$114K
Дизайнер продукту
$129K
Менеджер продукту
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Інженер-програміст
$171K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Hiretual, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $170,850. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Hiretual, становить $121,458.

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