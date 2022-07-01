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HiOperator
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    HiOperator provides customer support as a service. Banish your ticket backlog and free up your in-house team for higher level tasks. We are a YCombinator S16 and 43North company based in Buffalo, NY.

    http://www.hioperator.com
    Веб-сайт
    2016
    Рік заснування
    150
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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