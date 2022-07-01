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hims & hers
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hims & hers Зарплати

Діапазон зарплат hims & hers коливається від $140,250 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $482,575 для Промисловий дизайнер на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників hims & hers. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $200K

Бекенд-інженер

Дизайнер продукту
Median $150K
Менеджер продукту
Median $205K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

55 9
55 9
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $250K
Бізнес-аналітик
$176K
Аналітик даних
$171K
Менеджер з науки даних
$402K
Фінансовий аналітик
$140K
Промисловий дизайнер
$483K
Маркетинг
$239K
Менеджер проекту
$176K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в hims & hers, є Промисловий дизайнер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $482,575. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в hims & hers, становить $200,000.

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