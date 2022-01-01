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Hilti
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Hilti Зарплати

Діапазон зарплат Hilti коливається від $8,240 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік in Liechtenstein на нижньому кінці до $214,925 для Маркетинг in Switzerland на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Hilti. Останнє оновлення: 7/27/2025

$160K

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Менеджер продукту
Median $144K
Бізнес-аналітик
$15.3K
Інженер-будівельник
$74.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Науковець даних
$65.1K
Фінансовий аналітик
$23.6K
Маркетинг
$215K
Операційний маркетинг
$39.5K
Інженер-механік
$8.2K
Менеджер програми
$170K
Менеджер проекту
$60.2K
Продажі
$211K
Інженер з продажів
$125K
Аналітик кібербезпеки
$36.8K
Інженер-програміст
$90.2K
Архітектор рішень
$69.2K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Hilti, є Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $214,925. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Hilti, становить $69,163.

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