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Hikvision
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Hikvision Зарплати

Діапазон зарплат Hikvision коливається від $5,518 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $56,119 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Hikvision. Останнє оновлення: 7/27/2025

$160K

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Бізнес-аналітик
$18.5K
Аналітик даних
$37.8K
Інженер з апаратного забезпечення
$5.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Інженер-програміст
$56.1K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Hikvision, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $56,119. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Hikvision, становить $28,160.

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