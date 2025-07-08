Hikvision Зарплати

Діапазон зарплат Hikvision коливається від $5,518 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $56,119 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Hikvision . Останнє оновлення: 7/27/2025