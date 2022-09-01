Довідник компаній
Hightouch

Hightouch Зарплати

Діапазон зарплат Hightouch коливається від $176,400 у загальній компенсації на рік для Менеджер з науки даних на нижньому кінці до $306,000 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Hightouch. Останнє оновлення: 7/27/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $190K
Менеджер з науки даних
$176K
Продажі
$306K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Інженер з продажів
$229K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Hightouch Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

10 years post-termination exercise window.

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Hightouch, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $306,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Hightouch, становить $209,733.

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