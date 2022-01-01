Highspot Зарплати

Діапазон зарплат Highspot коливається від $100,606 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $254,316 для Менеджер з дизайну продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Highspot . Останнє оновлення: 7/27/2025