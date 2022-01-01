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Highspot
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Highspot Зарплати

Діапазон зарплат Highspot коливається від $100,606 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $254,316 для Менеджер з дизайну продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Highspot. Останнє оновлення: 7/27/2025

$160K

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Інженер-програміст
Software Engineer II $221K
Senior Software Engineer $229K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $230K
Менеджер продукту
Median $223K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Технічний менеджер програми
Median $180K
Бухгалтер
$171K
Розвиток бізнесу
$235K
Обслуговування клієнтів
$153K
Успіх клієнта
$146K
Людські ресурси
$186K
Маркетинг
$130K
Дизайнер продукту
$101K
Менеджер з дизайну продукту
$254K
Менеджер проекту
$163K
Рекрутер
Median $135K
Операції з доходів
$196K
Продажі
$149K
Аналітик кібербезпеки
$147K
Архітектор рішень
$169K
Технічний письменник
$179K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
Options

У Highspot Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
Options

У Highspot Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Highspot, є Менеджер з дизайну продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $254,316. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Highspot, становить $174,824.

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