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HighLevel
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HighLevel Зарплати

Діапазон зарплат HighLevel коливається від $24,138 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту in India на нижньому кінці до $75,375 для Маркетинг in United States на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників HighLevel. Останнє оновлення: 7/26/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $40.9K

Повнофункціональний інженер-програміст

Маркетинг
$75.4K
Дизайнер продукту
$24.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$59.6K
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Часті запитання

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di HighLevel adalah Маркетинг at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $75,375. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di HighLevel adalah $50,225.

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