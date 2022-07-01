Geneva Trading Зарплати

Діапазон зарплат Geneva Trading коливається від $77,345 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $267,330 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Geneva Trading . Останнє оновлення: 7/27/2025