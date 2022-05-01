FreedomPay Зарплати

Діапазон зарплат FreedomPay коливається від $71,789 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $210,940 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FreedomPay . Останнє оновлення: 8/1/2025