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FreedomPay
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FreedomPay Зарплати

Діапазон зарплат FreedomPay коливається від $71,789 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $210,940 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FreedomPay. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $130K
Продажі
$71.8K
Архітектор рішень
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Часті запитання

The highest paying role reported at FreedomPay is Архітектор рішень at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $210,940. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FreedomPay is $130,000.

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