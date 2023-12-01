FPT Зарплати

Діапазон зарплат FPT коливається від $7,761 у загальній компенсації на рік для Консультант з менеджменту на нижньому кінці до $199,995 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FPT . Останнє оновлення: 8/1/2025