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FPT
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FPT Зарплати

Діапазон зарплат FPT коливається від $7,761 у загальній компенсації на рік для Консультант з менеджменту на нижньому кінці до $199,995 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FPT. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Науковець даних
$14.7K
Консультант з менеджменту
$7.8K
Менеджер продукту
$47.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Менеджер з розробки програмного забезпечення
$200K
Архітектор рішень
$170K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в FPT, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $199,995. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в FPT, становить $47,860.

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