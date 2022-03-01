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FOX
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FOX Зарплати

Діапазон зарплат FOX коливається від $71,640 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $497,500 для Довіра та безпека на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FOX. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $139K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $189K
Бухгалтер
$89.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Бізнес-аналітик
$82.4K
Фінансовий аналітик
$71.6K
Інженер з апаратного забезпечення
$120K
Дизайнер продукту
$96.5K
Менеджер продукту
$73.4K
Менеджер проекту
$109K
Продажі
$311K
Технічний менеджер програми
$143K
Довіра та безпека
$498K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в FOX, є Довіра та безпека at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $497,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в FOX, становить $114,743.

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