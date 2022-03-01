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Forward
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Forward Зарплати

Діапазон зарплат Forward коливається від $83,300 у загальній компенсації на рік для Розвиток бізнесу на нижньому кінці до $616,900 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Forward. Останнє оновлення: 7/26/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $145K

Повнофункціональний інженер-програміст

Бізнес-операції
$124K
Бізнес-аналітик
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Розвиток бізнесу
$83.3K
Обслуговування клієнтів
$124K
Операційний маркетинг
$104K
Дизайнер продукту
$109K
Менеджер продукту
$251K
Менеджер програми
$186K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$617K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Forward Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Forward, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $616,900. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Forward, становить $124,408.

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