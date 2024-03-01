Fortra Зарплати

Діапазон зарплат Fortra коливається від $93,007 у загальній компенсації на рік для Інженер з продажів на нижньому кінці до $195,975 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fortra . Останнє оновлення: 7/26/2025