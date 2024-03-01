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Fortra
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Fortra Зарплати

Діапазон зарплат Fortra коливається від $93,007 у загальній компенсації на рік для Інженер з продажів на нижньому кінці до $195,975 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fortra. Останнє оновлення: 7/26/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $125K
Людські ресурси
$94.5K
Менеджер продукту
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер проекту
$141K
Інженер з продажів
$93K
Архітектор рішень
$196K
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Часті запитання

Fortra में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Архітектор рішень at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $195,975 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Fortra में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $132,600 है।

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