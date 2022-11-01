Fortna Зарплати

Діапазон зарплат Fortna коливається від $93,465 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $306,525 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fortna . Останнє оновлення: 7/26/2025