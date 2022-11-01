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Fortna
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Fortna Зарплати

Діапазон зарплат Fortna коливається від $93,465 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $306,525 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fortna. Останнє оновлення: 7/26/2025

$160K

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Інженер-механік
Median $115K
Менеджер продукту
$307K
Менеджер проекту
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Продажі
$118K
Інженер-програміст
$123K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$179K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Fortna, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $306,525. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Fortna, становить $120,490.

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