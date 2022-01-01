Fortinet Зарплати

Діапазон зарплат Fortinet коливається від $35,178 у загальній компенсації на рік для Консультант з менеджменту на нижньому кінці до $389,000 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fortinet. Останнє оновлення: 7/26/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
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25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Fortinet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)
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