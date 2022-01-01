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Fortinet
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Fortinet Зарплати

Діапазон зарплат Fortinet коливається від $35,178 у загальній компенсації на рік для Консультант з менеджменту на нижньому кінці до $389,000 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fortinet. Останнє оновлення: 7/26/2025

$160K

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Інженер-програміст
P1 $72.2K
P2 $82K
P3 $99.3K
P4 $151K
P5 $174K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер мережевих технологій

Інженер з забезпечення якості

Інженер виробничого програмного забезпечення

DevOps-інженер

Веб-розробник

Менеджер продукту
Median $389K
Продажі
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Інженер з продажів
Median $200K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $286K
Аналітик кібербезпеки
Median $139K
Бізнес-аналітик
$111K
Розвиток бізнесу
$79.6K
Обслуговування клієнтів
$55.5K
Науковець даних
$179K
Фінансовий аналітик
$122K
Інженер з апаратного забезпечення
$71.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$68.1K
Консультант з менеджменту
$35.2K
Маркетинг
$62.2K
Операційний маркетинг
$90.5K
Дизайнер продукту
$219K
Менеджер проекту
$60.4K
Технічний менеджер програми
$209K
Технічний письменник
$115K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Fortinet RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

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Часті запитання

El rol con mayor salario reportado en Fortinet es Менеджер продукту con una compensación total anual de $389,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Fortinet es $112,673.

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