Fortanix Зарплати

Діапазон зарплат Fortanix коливається від $35,074 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $183,080 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fortanix . Останнє оновлення: 7/26/2025