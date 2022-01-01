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Fortanix
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Fortanix Зарплати

Діапазон зарплат Fortanix коливається від $35,074 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $183,080 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fortanix. Останнє оновлення: 7/26/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $35.1K
Людські ресурси
$138K
Менеджер продукту
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$105K
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Часті запитання

Il ruolo più pagato segnalato in Fortanix è Менеджер продукту at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $183,080. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Fortanix è di $121,189.

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