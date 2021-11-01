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Flow
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Flow Зарплати

Діапазон зарплат Flow коливається від $22,612 у загальній компенсації на рік для Менеджер програми на нижньому кінці до $218,900 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Flow. Останнє оновлення: 7/29/2025

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$128K
Менеджер продукту
$106K
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$22.6K

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Рекрутер
$99.5K
Інженер-програміст
$109K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$219K
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Часті запитання

El rol més ben pagat informat a Flow és Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $218,900. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Flow és de $107,478.

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