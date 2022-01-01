FIS Зарплати

Діапазон зарплат FIS коливається від $4,250 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $341,700 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FIS . Останнє оновлення: 8/5/2025