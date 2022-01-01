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FIS
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FIS Зарплати

Діапазон зарплат FIS коливається від $4,250 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $341,700 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FIS. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Інженер-програміст
Software Engineer 1 $109K
Software Engineer 2 $102K
Senior Software Engineer $168K
Specialist Software Engineer $174K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Бізнес-аналітик
Median $81.1K
Менеджер продукту
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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55 9
Аналітик кібербезпеки
Median $10.9K
Аналітик даних
Median $125K
Архітектор рішень
Median $142K

Архітектор даних

Дизайнер продукту
Median $100K
Інформаційний технолог (ІТ)
Median $84K
Розвиток бізнесу
$111K
Обслуговування клієнтів
$4.3K
Менеджер з науки даних
$342K
Фінансовий аналітик
$103K
Людські ресурси
$63.4K
Консультант з менеджменту
$117K
Маркетинг
$149K
Менеджер з дизайну продукту
$25.6K
Менеджер програми
$105K
Рекрутер
$142K
Інженер з продажів
$205K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$207K
Технічний менеджер програми
$27.1K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в FIS, є Менеджер з науки даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $341,700. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в FIS, становить $109,916.

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