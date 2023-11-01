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Fermata Energy is a company that provides vehicle-to-grid (V2G) solutions, allowing electric vehicle (EV) owners to earn revenue or reduce their electricity bill while supporting grid resilience.
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