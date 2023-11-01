Довідник компаній
Fermata Energy
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію
Головні інсайти
  • Поділіться чимось унікальним про Fermata Energy, що може бути корисним для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибір команд, унікальна культура тощо).
    • Про

    Fermata Energy is a company that provides vehicle-to-grid (V2G) solutions, allowing electric vehicle (EV) owners to earn revenue or reduce their electricity bill while supporting grid resilience.

    https://fermataenergy.com
    Веб-сайт
    2010
    Рік заснування
    50
    Кількість працівників
    $1M-$10M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

    Отримуйте перевірені зарплати на свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте детальний розбір деталей компенсації електронною поштою. Дізнатися більше

    Цей сайт захищений reCAPTCHA та Google Політикою конфіденційності та Умовами використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Fermata Energy

    Пов'язані компанії

    • Pinterest
    • Databricks
    • Microsoft
    • PayPal
    • Facebook
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси