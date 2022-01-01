Federal Reserve Board Зарплати

Діапазон зарплат Federal Reserve Board коливається від $70,000 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $155,775 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Federal Reserve Board . Останнє оновлення: 7/29/2025