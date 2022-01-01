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Federal Reserve Board
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Federal Reserve Board Зарплати

Діапазон зарплат Federal Reserve Board коливається від $70,000 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $155,775 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Federal Reserve Board. Останнє оновлення: 7/29/2025

$160K

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Науковець даних
Median $70K
Інженер-програміст
Median $113K
Фінансовий аналітик
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Бізнес-аналітик
$114K
Інформаційний технолог (ІТ)
$156K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Federal Reserve Board, є Інформаційний технолог (ІТ) at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $155,775. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Federal Reserve Board, становить $113,000.

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