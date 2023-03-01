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Federal Reserve Bank of New York
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Federal Reserve Bank of New York Зарплати

Діапазон зарплат Federal Reserve Bank of New York коливається від $70,000 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $201,000 для Операційний маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Federal Reserve Bank of New York. Останнє оновлення: 7/29/2025

$160K

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Бізнес-аналітик
$71.6K
Науковець даних
Median $70K
Операційний маркетинг
$201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Federal Reserve Bank of New York, є Операційний маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Federal Reserve Bank of New York, становить $71,640.

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