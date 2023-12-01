Faurecia Зарплати

Діапазон зарплат Faurecia коливається від $30,322 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $125,370 для Інженер-механік на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Faurecia . Останнє оновлення: 7/29/2025