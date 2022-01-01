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Fastly
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Fastly Зарплати

Діапазон зарплат Fastly коливається від $62,102 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $442,200 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fastly. Останнє оновлення: 7/29/2025

$160K

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Інженер-програміст
E3 $191K
E4 $233K
E5 $306K
E6 $373K
Продажі
Median $170K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Корпоративний розвиток
$302K
Обслуговування клієнтів
$118K
Науковець даних
$116K
Людські ресурси
$228K
Інформаційний технолог (ІТ)
$62.1K
Маркетинг
$247K
Менеджер продукту
$442K
Менеджер проекту
$139K
Інженер з продажів
$205K
Аналітик кібербезпеки
$124K
Архітектор рішень
$351K
Технічний менеджер програми
$191K
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Графік вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

34%

РІК 3

Тип акції
RSU

У Fastly RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% нараховується в 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% нараховується в 2nd-РІК (2.75% щомісячно)

  • 34% нараховується в 3rd-РІК (2.83% щомісячно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Fastly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

33%

РІК 1

33%

РІК 2

34%

РІК 3

Тип акції
RSU

У Fastly RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% нараховується в 1st-РІК (8.25% щоквартально)

  • 33% нараховується в 2nd-РІК (8.25% щоквартально)

  • 34% нараховується в 3rd-РІК (8.50% щоквартально)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Fastly, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $442,200. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Fastly, становить $216,927.

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