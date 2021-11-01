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FareHarbor
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FareHarbor Зарплати

Діапазон зарплат FareHarbor коливається від $56,280 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $223,236 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FareHarbor. Останнє оновлення: 7/28/2025

$160K

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Людські ресурси
$56.3K
Менеджер продукту
$128K
Продажі
$66.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 22
47 22
Інженер-програміст
$223K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$197K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в FareHarbor, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $223,236. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в FareHarbor, становить $128,092.

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