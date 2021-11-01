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Faraday Future
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Faraday Future Зарплати

Діапазон зарплат Faraday Future коливається від $83,083 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $273,625 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Faraday Future. Останнє оновлення: 7/28/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $180K
Обслуговування клієнтів
$83.1K
Людські ресурси
$265K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 22
47 22
Маркетинг
$274K
Операційний маркетинг
$260K
Інженер-механік
$139K
Менеджер продукту
$221K
Менеджер програми
$147K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$191K
Архітектор рішень
$169K
Технічний менеджер програми
$139K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Faraday Future, є Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $273,625. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Faraday Future, становить $180,000.

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