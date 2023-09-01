FANUC Зарплати

Діапазон зарплат FANUC коливається від $66,330 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому кінці до $146,265 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FANUC . Останнє оновлення: 7/28/2025