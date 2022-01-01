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Fanatics
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Fanatics Зарплати

Діапазон зарплат Fanatics коливається від $7,881 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $300,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fanatics. Останнє оновлення: 7/28/2025

$160K

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Інженер-програміст
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $214K
Staff Software Engineer $242K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Median $185K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $300K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 22
47 22
Головний співробітник
Median $65K
Науковець даних
Median $238K
Маркетинг
Median $120K
Адміністративний асистент
$103K
Бізнес-аналітик
$7.9K
Аналітик даних
$181K
Менеджер з науки даних
$164K
Людські ресурси
$163K
Дизайнер продукту
$151K
Рекрутер
$146K
Аналітик кібербезпеки
$61.3K
Технічний менеджер програми
$238K
Дослідник користувацького досвіду
$125K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Fanatics Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Fanatics, є Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $300,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Fanatics, становить $163,699.

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