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FairMoney
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FairMoney Зарплати

Діапазон зарплат FairMoney коливається від $40,747 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $95,433 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FairMoney. Останнє оновлення: 7/28/2025

$160K

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Науковець даних
$40.7K
Людські ресурси
$90.2K
Менеджер продукту
$54.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 22
47 22
Інженер-програміст
$54.1K
Архітектор рішень
$95.4K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в FairMoney, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $95,433. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в FairMoney, становить $54,789.

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