FairMoney Зарплати

Діапазон зарплат FairMoney коливається від $40,747 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $95,433 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників FairMoney . Останнє оновлення: 7/28/2025