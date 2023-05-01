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Elation Health
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Elation Health Зарплати

Діапазон зарплат Elation Health коливається від $85,425 у загальній компенсації на рік для Успіх клієнта на нижньому кінці до $184,075 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Elation Health. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $150K
Успіх клієнта
$85.4K
Менеджер продукту
$179K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$184K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Elation Health, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $184,075. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Elation Health, становить $164,550.

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