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Elastic
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Elastic Зарплати

Діапазон зарплат Elastic коливається від $79,600 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $377,750 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Elastic. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

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Інженер-програміст
C5 $172K
C6 $230K
C7 $298K
C8 $378K

Повнофункціональний інженер-програміст

Архітектор рішень
C5 $205K
C6 $275K
Продажі
Median $200K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер продукту
Median $359K
Науковець даних
Median $239K
Бізнес-аналітик
$246K
Обслуговування клієнтів
$137K
Аналітик даних
$181K
Менеджер з науки даних
$323K
Інформаційний технолог (ІТ)
$247K
Юридичний
$167K
Операційний маркетинг
$218K
Дизайнер продукту
$132K
Менеджер з дизайну продукту
$328K
Менеджер проекту
$230K
Рекрутер
$79.6K
Аналітик кібербезпеки
$121K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$145K
Технічний письменник
$161K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Elastic RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Elastic RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (12.50% раз на півроку)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Elastic, є Інженер-програміст at the C8 level з річною загальною компенсацією $377,750. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Elastic, становить $218,085.

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