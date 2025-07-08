El Camino Health Зарплати

Діапазон зарплат El Camino Health коливається від $139,300 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $208,638 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників El Camino Health . Останнє оновлення: 7/25/2025