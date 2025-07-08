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El Camino Health
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El Camino Health Зарплати

Діапазон зарплат El Camino Health коливається від $139,300 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $208,638 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників El Camino Health. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

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Адміністративний асистент
$139K
Інженер-програміст
$209K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в El Camino Health, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $208,638. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в El Camino Health, становить $198,588.

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