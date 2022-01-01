Довідник компаній
Eightfold
Eightfold Зарплати

Діапазон зарплат Eightfold коливається від $46,072 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $521,380 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Eightfold. Останнє оновлення: 8/8/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер з забезпечення якості

Менеджер продукту
Median $51.1K
Людські ресурси
$521K

Дизайнер продукту
$173K
Менеджер проекту
$204K
Рекрутер
$81.5K
Продажі
$119K
Інженер з продажів
$173K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$390K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
Options

У Eightfold Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Eightfold, є Людські ресурси at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $521,380. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Eightfold, становить $146,130.

