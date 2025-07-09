DeciBio Зарплати

Діапазон зарплат DeciBio коливається від $102,711 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $119,400 для Аналітик даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DeciBio . Останнє оновлення: 7/31/2025