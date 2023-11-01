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Datalex is a company that provides digital commerce solutions for travel retailers, with a focus on airlines. Their platform combines pricing, shopping, and order management with customer insights.
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