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Datalex
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    Datalex is a company that provides digital commerce solutions for travel retailers, with a focus on airlines. Their platform combines pricing, shopping, and order management with customer insights.

    http://datalex.com
    Веб-сайт
    1985
    Рік заснування
    300
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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